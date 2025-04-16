Ученые заявили, что на связи людей в социуме значительно влияет запах тела

Исследователи из Корнелльского университета в США сделали неожиданное открытие: человеческий запах может сыграть ключевую роль в формировании дружеских симпатий. Об этом говорится в публикации журнала Scientific Reports.

В исследовании участвовали женщины. Сначала каждая из них носила футболку в течение 12 часов, после чего им предлагалось оценить запах других участниц и угадать, с кем они могли бы подружиться. Далее добровольцы приняли участие в серии коротких встреч — каждая длилась по четыре минуты.

Результаты оказались удивительными: симпатии, основанные на восприятии запаха, практически полностью совпали с впечатлениями от живого общения. Более того, даже одного разговора хватало, чтобы изменить первоначальное мнение о запахе другого человека.

Учёные пришли к выводу, что сходство в "аромате" может быть таким же важным фактором для дружбы, как общие интересы или чувство юмора. При этом на запах влияют питание, бытовые привычки, окружающая среда и даже наличие домашних животных.

Авторы отмечают, что это открытие способно изменить представления о социальных связях и может найти применение в психологии, социологии и даже в маркетинговых исследованиях, пишет Газета.ру.