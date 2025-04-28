Ученые заявили, что могут ожить древние вирусы из сибирской вечной мерзлоты

Вечная мерзлота Сибири скрывает вирусы, способные ожить спустя десятки тысяч лет. В последние годы учёные из Франции, России и Германии успешно реанимировали несколько древних вирусов, возраст которых варьируется от 27 000 до 48 500 лет.

Большинство найденных вирусов относятся к семействам Pandoraviridae, Pithoviridae и Mimiviridae. Они поражают одноклеточные организмы, такие как амёбы, и не представляют прямой угрозы для человека или животных. Однако их способность сохранять инфекционность после тысячелетий вызывает серьёзную обеспокоенность среди специалистов.

Один из наиболее известных вирусов — Pandoravirus yedoma, возрастом 48 500 лет, был обнаружен в глубокой мерзлоте Восточной Сибири. Он способен инфицировать амёб и уничтожать их.

Учёные предупреждают: с ускорением таяния вечной мерзлоты из-за изменения климата могут высвободиться и другие микроорганизмы, некоторые из которых могут быть опасны для людей. В истории уже были случаи, когда "ожившие" микробы приводили к вспышкам заболеваний, например, сибирской язвы.

Источник: dzen.ru