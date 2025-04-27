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Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новое исследование международной команды эколог...

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Международная команда экологов предупредила о возможном резком повышении уровня Мирового океана в ближайшие 250 лет. Об этом сообщает Nature Communications.

В исследовании участвовали более 100 ученых с опытом публикаций по данной теме. Эксперты анализировали последствия выбросов углекислого газа при разных сценариях. Их выводы оказались пессимистичнее прогнозов группы экспертов по изменению климата при ООН.

Если ранее ожидалось повышение уровня океана на 1,1 метра к 2100 году, новое исследование говорит о росте до 1,3 метра к концу века и до пяти метров к 2300 году.

Как отметил автор работы Штефан Рамшторф, объем льда в Гренландии и Антарктиде теоретически способен поднять уровень океана на 65 метров в случае полного таяния. Основной причиной роста уровня воды ученые называют ускоренное таяние ледников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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