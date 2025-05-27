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Ученые заявили, что глобальное потепление увеличивает риск развития рака

Исследователи отметили, что климатические измен...

pixabay

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Учёные из Американского университета в Каире выяснили, что повышение температуры из-за изменения климата ведёт к росту заболеваемости и смертности от женских онкологических заболеваний в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

Авторы отметили, что климатические изменения ухудшают здоровье из-за жары, нехватки пищи и воды, загрязнения воздуха и стихийных бедствий, что особенно опасно для онкобольных, нуждающихся в своевременной диагностике и лечении.

Ведущий автор, доктор Вафа Абуэльхейр Матариа, подчеркнула, что с ростом температуры возрастает смертность от рака, особенно яичников и молочной железы.

Проанализировав данные с 1998 по 2019 год из 17 стран региона, учёные обнаружили, что повышение температуры на 1 °C приводит к увеличению заболеваемости на 173–280 случаев на 100 000 человек, с наибольшим ростом при раке яичников. Смертность также возрастает на 171–332 случая на 100 000 человек на каждый градус.

Наибольший рост зафиксирован в Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Сирии. Например, в Катаре заболеваемость раком груди увеличивается на 560 случаев на 100 000 человек на каждый градус.

Соавтор доктор Сунгсу Чун отметил, что женщины более уязвимы к климатическим рискам, особенно во время беременности, а социальное неравенство ограничивает их доступ к медпомощи.

Учёные объяснили, что высокая температура увеличивает риск рака, усиливая влияние канцерогенов, ухудшая работу здравоохранения и влияя на клеточные процессы.

Хотя рост заболеваемости частично связан с улучшением диагностики, увеличение смертности указывает на значительное влияние внешних факторов.

Доктор Чун заключил, что без устранения уязвимостей нагрузка рака, связанного с климатом, будет только расти, пишет Газета.ру.

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