Ученые заявили, что цвет листвы может предупреждать о скором извержении вулкана

Изменение цвета листьев может указывать на приближающееся извержение вулкана, установили учёные. Перед извержением вулканы выделяют углекислый газ (CO₂), который усиливает фотосинтез и делает деревья более зелёными. Спутники могут отслеживать эти изменения, помогая прогнозировать извержения, особенно в труднодоступных местах.

Около 10% населения живёт рядом с вулканами и сталкивается с рисками выбросов камней, горячих облаков, токсичных газов, селевых потоков и пепельных дождей. Точное время извержения предсказать сложно, поэтому важны ранние признаки.

Традиционные методы мониторинга — сейсмика и изменения рельефа. Движение магмы сопровождается выбросами SO₂, водяного пара и CO₂, причём CO₂ часто появляется первым. Газы серы легко фиксируют спутники, а CO₂ — из-за высокого фона — почти не заметен.

Сильные выбросы CO₂ видны со спутников NASA, но слабые — нет. Учёные предложили наблюдать за реакцией растений на CO₂. Проект AVUELO подтвердил связь между состоянием растительности и выбросами газа.

Исследования вулкана Этна показали, что при росте CO₂ листья зеленеют даже вдали от разломов. В 2025 году в Центральной Америке провели авиационные замеры, сравнив их с данными спутников.

Вулканолог Роберт Бог отметил, что ищут измеримый показатель — цвет листьев, а не сам CO₂. Метод ограничен из-за отсутствия лесов и влияния климата, болезней и пожаров на растения.

Вулканолог NASA Флориан Шванднер подчеркнул, что ни один метод не универсален, но наблюдение за растениями — полезное дополнение. Исследования AVUELO также помогают понять, сколько CO₂ поглощают деревья, что важно для прогноза климата.

Климатолог Джош Фишер добавил, что это даёт представление о будущем, когда растения столкнутся с повышенным уровнем углекислого газа, пишет Новая Наука.