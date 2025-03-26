Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд

По данным ООН, численность населения Земли достигла 8,2 миллиарда человек и может вырасти до 10,3 миллиарда к 2080-м годам. Однако точность этих оценок под вопросом: в мире около 850 миллионов человек не имеют документов, а переписи проводятся с разной степенью точности. Новое исследование предполагает, что численность сельского населения может быть занижена на 50–80%, что означает — реальное число жителей планеты может быть на несколько миллиардов больше.

Учёные из Университета Аалто изучали, сколько людей переселили из-за строительства плотин. В исследование вошли 307 объектов в 35 странах, построенных с 1980 по 2010 год. Сравнив численность сельского населения до и после строительства, они обнаружили, что доступные данные часто занижают реальные цифры: в среднем на 53%, а местами — на 84%.

В городах такие ошибки маловероятны, но в удалённых и бедных регионах точный учёт затруднён. Спутниковые снимки помогают, но деревни с редкой застройкой часто не видны из космоса.

Согласно данным ООН за 2020 год, 43% населения мира живёт в сельской местности. Если учитывать возможную погрешность, эта доля может быть значительно выше — до 6,3 миллиарда человек.

Недооценка численности может повлиять на распределение ресурсов, работу медицинских и экстренных служб. Однако финские исследователи подчёркивают, что их данные в основном касаются стран Азии и не обязательно отражают ситуацию в странах с точным учётом, таких как Финляндия или Австралия. Также они отметили, что масштабное занижение должно было бы проявиться в других сферах — например, в данных о потреблении энергии и еды.

Исследователи планируют включить более актуальные данные в следующем этапе работы, так как текущее исследование охватывает период до 2010 года, пишет Хайтек+.