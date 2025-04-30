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Ученые заявили, что Африка и Южная Америка могли быть другой формы

Геологи из Германии представили новую теорию, о...

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Геологи из Германии представили новую теорию, основанную на трёхмерном моделировании распада древнего суперконтинента Гондваны. Исследование показало, что миллионы лет назад очертания Африки и Южной Америки могли быть совсем иными, а южнее современной Сахары, возможно, располагался океан.

130 миллионов лет назад Гондвана начала раскалываться. В её состав входили Африка, Южная Америка, Индия, Антарктида, Австралия, Новая Зеландия, Мадагаскар и Аравийский полуостров. При распаде образовались две части: западная (Африка, Южная Америка и Аравия) и восточная (остальные континенты).

Учёные утверждают, что развитие земной коры в районе Красного моря и других рифтовых зон сегодня позволяет понять, как могла бы пойти история при иных условиях. Это подтверждают как цифровое моделирование, так и геологические процессы, происходящие на этих территориях в наши дни, пишет Geology.

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