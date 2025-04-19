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Ученые заявили, что ядерная война вошла в топ-3 угроз гибели человечества

Также не исключается риск...

pixabay

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Учёные обсудили возможные сценарии, которые могут привести к глобальному вымиранию живых существ на Земле.

Одной из главных угроз считается ядерная война. Также не исключается риск возникновения новой, ещё более разрушительной пандемии или столкновения с крупным астероидом.

Все эти события способны повлечь за собой катастрофические последствия для всего живого на планете. Современные исследования и технологии направлены на то, чтобы предусмотреть и минимизировать такие риски, а также разрабатывать системы для их раннего обнаружения.

Подобные угрозы могут привести к дефициту ресурсов, воды и пищи, что в свою очередь приведёт к серьёзным экономическим и социальным потрясениям.

Как указывает pronedra, такие события уже случались в истории: эпидемии чумы, испанского гриппа и другие болезни не раз угрожали мировой стабильности, вызывая хаос в государствах и на континентах, пишет Кулик со ссылкой на pronedra.

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