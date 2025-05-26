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Ученые заявили, что 8 порций алкоголя в неделю повышают риск повреждения мозга

Хотя вред от алкоголя хорошо известен, многие п...

pixabay

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Хотя вред от алкоголя хорошо известен, многие продолжают игнорировать предостережения, считая, что «чуть-чуть» не повредит. Однако врачи подчёркивают: безопасных доз спиртного не существует. Этанол влияет на организм по-разному — одни органы страдают почти сразу, другие — со временем.

Внимание учёных всё чаще сосредоточено на влиянии алкоголя на мозг. Специалисты называют регулярное употребление спиртного одним из главных факторов риска развития деменции, включая болезнь Альцгеймера. Медики отмечают, что у людей, часто прибегающих к алкоголю, быстрее ухудшаются когнитивные функции: память ослабевает, мышление замедляется, а способность к восприятию снижается.

Чтобы глубже понять последствия, группа исследователей из Университета Сан-Паулу под руководством доктора Альберто Фернандо Оливейра Жусто провела масштабную работу, результаты которой были опубликованы в журнале Neurology.

Что показали посмертные анализы

В исследовании приняли участие 1 781 человек, средний возраст которых на момент смерти составлял около 75 лет. Учёные провели вскрытие, сосредоточив внимание на двух типах изменений в мозге: токсических белковых отложениях (тау-клубках), которые характерны для болезни Альцгеймера, и гиалиновом артериолосклерозе (ГА) — сосудистом нарушении, снижающем когнитивные способности.

Информацию о привычках умерших — включая количество выпитого алкоголя, курение и уровень физической активности — предоставили их родственники. На основании этих данных участников условно разделили на четыре группы: не употреблявшие алкоголь, умеренно пьющие (до 7 порций в неделю), злоупотреблявшие (8 и более порций), а также те, кто раньше пил много, но отказался от алкоголя.

Одна порция спиртного приравнивалась к 14 граммам этанола — это 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.

Что удалось установить

При анализе данных исследователи учли множество сопутствующих факторов — от возраста до уровня активности. В результате были получены следующие выводы:

  • У тех, кто регулярно злоупотреблял алкоголем, вероятность сосудистых изменений мозга оказалась выше на 133% по сравнению с людьми, не употреблявшими спиртное вовсе.
  • У бывших алкоголиков риск ГА увеличен на 89%, то есть последствия сохраняются даже после отказа от спиртного. Однако степень поражения ниже, чем у тех, кто продолжает пить в больших объёмах.
  • Умеренное потребление также связано с негативными последствиями: риск сосудистых повреждений повышается на 60%.

Кроме того, учёные обнаружили, что у злоупотреблявших и тех, кто бросил пить, чаще встречаются тау-клубки. У первых этот риск выше на 41%, у вторых — на 31%. Что касается умеренно пьющих, их показатели в этом аспекте не оказались выше нормы.

Доктор Жусто подвёл итог, отметив, что исследование подтвердило: регулярное употребление алкоголя имеет прямую связь с нарушениями в структуре и функционировании головного мозга, пишет КП.

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