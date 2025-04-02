Ученые выявили 5 факторов, которые сокращают жизнь

Учёные выяснили, что отказ от пяти вредных факторов в 50 лет может продлить жизнь на более чем десять лет. В исследовании, охватившем данные двух миллионов человек из 39 стран за 47 лет, оценивалось влияние таких рисков, как высокое давление, холестерин, диабет, курение и нарушения массы тела.

У женщин отказ от этих факторов увеличивал продолжительность жизни на 14 лет, у мужчин — почти на 12. Особенно значимым оказался отказ от курения, добавлявший около шести лет. Контроль уровня сахара и давления также давал значительный эффект.

Исследование подтвердило: при отсутствии этих рисков к 50 годам человек может рассчитывать на более долгую и здоровую жизнь, пишет UfaTime.ru.