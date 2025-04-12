Ученые выяснили, какой вид кофе самый безопасный ля здоровья

Шведские ученые провели исследование различных типов кофе, приготовленных с помощью кофемашин, и выяснили, какой из них безопаснее всего для здоровья сердца, сообщает Tengri Life со ссылкой на Science Focus.

Доктор Дэвид Иггман, соавтор исследования, напомнил, что уже давно известно, что некоторые виды кофе могут повышать уровень холестерина. В частности, нефильтрованный кофе или кофе, приготовленный в машине, содержит вещества кафестол и кахвеол, которые способствуют увеличению холестерина и могут повышать риск сердечных заболеваний. Эти соединения повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают ЛПВП.

В то же время фильтрованный кофе содержит гораздо меньше таких веществ, что делает его более безопасным для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, кофемашины с жидкостной моделью приготовления, которые смешивают кофейный концентрат с горячей водой, также показали лучшие результаты. Этот метод позволяет получать напиток с низким содержанием дитерпенов, аналогичный фильтрованному кофе.