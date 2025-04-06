Ученые выяснили, как радиация в Чернобыле влияет на птиц
Фотограф: Thomas Nolte: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/31439230/
Учёные провели исследование и выяснили, как радиация влияет на певчих птиц, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. Оказалось, что уровень облучения связан с составом микробиома в кишечнике этих птиц.
Несмотря на аварию и закрытие территории, местное биоразнообразие продолжает развиваться. Радиация не стала преградой для жизни. Финский исследователь Самели Пиирто отметил, что загрязнённая среда создаёт дополнительную нагрузку на организмы, и это сказывается на их состоянии.
Вместе с коллегами он изучал, как радиация влияет на двух видов птиц — большую синицу и мухоловку-пеструшку. Скворечники разместили в двух зонах: одна с высоким уровнем радиации, другая — с низким. Затем учёные сравнили поведение и состояние птиц.
В районах с повышенным фоном оказалось меньше гнёзд. Но серьёзных отличий в размножении и здоровье птенцов не нашли. Интересно, что рацион птиц из заражённой зоны оказался более разнообразным — в нём было больше разных насекомых.
Анализ помёта показал, что состав кишечных бактерий изменился. Радиация не уменьшила общее разнообразие микробов, но изменила соотношение между их видами.
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