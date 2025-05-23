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Ученые выяснили, как пингвины влияют на климат Антарктиды

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Исследователи обнаружили, что колонии пингвинов могут заметно влиять на климатические условия в Антарктиде. Как оказалось, гуано — отходы жизнедеятельности этих птиц — играет важную роль в формировании облаков, оказывающих охлаждающий эффект на регион.

В ходе научной работы специалисты проанализировали концентрацию аммиака в колонии пингвинов Адели, насчитывающей около 60 тысяч особей. Результаты показали, что уровень аммиака может превышать фоновый в тысячу раз. Это вещество, взаимодействуя с сернистыми соединениями из океана, способствует образованию облаков уже в течение нескольких часов.

Облака, формируемые таким образом, состоят из микроскопических капель и отражают солнечное излучение, снижая локальную температуру воздуха. По данным компьютерного моделирования, охлаждающий эффект вблизи крупных колоний пингвинов может превышать 1 ватт на квадратный метр.

Авторы исследования подчёркивают, что подобный вклад в климатические процессы ранее недооценивался и теперь требует более пристального внимания при построении климатических моделей.

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