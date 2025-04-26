Ученые выяснили, что происходит с человеком в последние моменты жизни
pxhere.com
Учёные провели крупное исследование, чтобы понять, как именно протекает процесс смерти. Наблюдая за состоянием более 600 пациентов в отделениях интенсивной терапии, исследователи пришли к важным выводам о последних секундах человеческой жизни. Все участники исследования дали согласие на изучение своих физиологических показателей.
Смерть — процесс, а не мгновенное событие
Результаты исследования показали, что смерть наступает не мгновенно, как считалось ранее. Организм проходит постепенный переход из одного состояния в другое.
Особое внимание учёные уделили работе сердца:
В момент остановки оно пытается перезапуститься,
Прекращение и кратковременное возобновление сердечной активности у большинства пациентов длилось несколько секунд.
Что это значит
Эти наблюдения позволили лучше понять:
физиологические особенности процесса умирания,
работу сердца в его последние моменты,
важные аспекты перехода между жизнью и смертью.
Исследования такого рода могут помочь в разработке новых методов реанимации и расширить знания о клинической смерти.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец