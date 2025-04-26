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· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые выяснили, что происходит с человеком в последние моменты жизни

Учёные провели крупное исследование, чтобы поня...

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Учёные провели крупное исследование, чтобы понять, как именно протекает процесс смерти. Наблюдая за состоянием более 600 пациентов в отделениях интенсивной терапии, исследователи пришли к важным выводам о последних секундах человеческой жизни. Все участники исследования дали согласие на изучение своих физиологических показателей.

Смерть — процесс, а не мгновенное событие

Результаты исследования показали, что смерть наступает не мгновенно, как считалось ранее. Организм проходит постепенный переход из одного состояния в другое.

Особое внимание учёные уделили работе сердца:

  • В момент остановки оно пытается перезапуститься,

  • Прекращение и кратковременное возобновление сердечной активности у большинства пациентов длилось несколько секунд.

Что это значит

Эти наблюдения позволили лучше понять:

  • физиологические особенности процесса умирания,

  • работу сердца в его последние моменты,

  • важные аспекты перехода между жизнью и смертью.

Исследования такого рода могут помочь в разработке новых методов реанимации и расширить знания о клинической смерти.

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