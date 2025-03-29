Ученые восстановили средневековые истории о короле Артуре и волшебнике Мерлине
Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/51343/
Британским учёным удалось восстановить утерянные средневековые истории о короле Артуре и волшебнике Мерлине. Исследователи из Кембриджского университета виртуально «развернули» 700-летнюю рукопись, не повредив её, и обнаружили в ней редкий текст — два эпизода из французской "Вульгатной сюиты Мерлина".
Рукопись была написана между 1275 и 1315 годами и сохранилась в единственном экземпляре. Оказалось, что в XVI веке её использовали как обложку для хозяйственного отчёта, и лишь в 2019 году документ нашли, но расшифровали его содержание только после трёх лет работы.
С помощью рентгена, инфракрасной съёмки и цифрового моделирования учёные смогли воссоздать фрагменты текста. Один из эпизодов описывает битву рыцаря Гавейна и возвращение волшебного меча Экскалибура королю Артуру. Другой — появление Мерлина во дворце под видом нарядного арфиста, его сверкающая одежда подчёркивает магическую природу и важность при дворе.
Специалисты считают этот текст "чрезвычайно важным" для изучения артуровских легенд. Каждый экземпляр подобных рукописей уникален, ведь они создавались вручную, а потому отражают личные интерпретации переписчиков. Уникальность и историческая ценность этого открытия уже вдохновляют на дальнейшие исследования забытых рукописей, спрятанных в переплётах старинных книг.
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