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Ученые в шоке: в водах Антарктиды обнаружены огромных морские пауки

​Антарктида продолжает удивлять учёных своими н...

Фото: gazeta.ru

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​Антарктида продолжает удивлять учёных своими необычными обитателями. Недавние исследования выявили в её холодных водах гигантских морских пауков, достигающих в размахе ног до 51 сантиметра. Эти существа, известные как пантоподы или пикногониды, обитают в морях по всему миру, но самые крупные экземпляры встречаются именно в полярных регионах. ​

Феномен, при котором морские организмы в полярных областях вырастают до необычных размеров, называют "полярным гигантизмом". Учёные предполагают, что такие факторы, как низкие температуры, высокий уровень кислорода и замедленный метаболизм, способствуют увеличению размеров этих животных. Однако точные причины этого явления всё ещё изучаются.​

Интересно, что, несмотря на свои внушительные размеры, гигантские морские пауки имеют крошечные яйца. Недавние исследования пролили свет на их уникальный процесс размножения, который оставался загадкой более 140 лет. Эти открытия помогают глубже понять адаптации морских организмов к экстремальным условиям Антарктики.​

Таким образом, Антарктида продолжает оставаться регионом, полным тайн и неожиданных открытий, расширяющих наши знания о жизни в экстремальных условиях.

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