Ученые в России придумали, как можно ускорить создание самолетов

Специалисты Сколтеха, МАИ и НИТУ МИСИС разработали метод изучения авиакомпозитов с использованием миниатюрных образцов, что исключает необходимость в крупных тестовых материалах.

Заместитель руководителя лаборатории ЛУЧ НИТУ МИСИС Алексей Салимон пояснил, что свойства композитов зависят от масштаба. Новый подход предполагает анализ на микроуровне и перенос данных на крупные структуры с помощью компьютерного моделирования, что снижает затраты на испытания.

Для тестов создан лабораторный комплекс с датчиком усилий, микродвигателями и приводами, управляемый дистанционно.

Миниатюрные образцы позволяют проводить больше испытаний при меньших расходах. Научный сотрудник Сколтеха Евгений Статник отметил, что такой метод даёт результаты, сопоставимые с традиционными, но требует меньше материала и оборудования.