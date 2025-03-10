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Ученые в России нашли насекомого в янтаре возрастом свыше 33 млн лет

Янтарь с насекомым добыли в карьере

pixabay.com

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Российские ученые обнаружили в балтийском янтаре неизвестное ранее насекомое — Prochremylus museumoceanus. Его название дано в честь Музея Мирового океана, где и нашли уникальный образец.

Открытие сделали биологи Сергей Белокобыльский из Института зоологии РАН и Андраник Манукян из Калининградского музея янтаря. Возраст найденного экземпляра составляет 33,9–37,2 миллиона лет. Янтарь с насекомым добыли в карьере поселка Янтарный на Балтийском побережье.

Этот крошечный представитель перепончатокрылых относится к браконидам — паразитоидным осам, чьи личинки развиваются внутри других насекомых.

Из-за своих размеров мушка видна только под микроскопом, но ее значение для науки велико: находка помогает глубже изучить эволюцию паразитических видов, пишет "Родина".

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