Ученые в России нашли насекомого в янтаре возрастом свыше 33 млн лет

Российские ученые обнаружили в балтийском янтаре неизвестное ранее насекомое — Prochremylus museumoceanus. Его название дано в честь Музея Мирового океана, где и нашли уникальный образец.

Открытие сделали биологи Сергей Белокобыльский из Института зоологии РАН и Андраник Манукян из Калининградского музея янтаря. Возраст найденного экземпляра составляет 33,9–37,2 миллиона лет. Янтарь с насекомым добыли в карьере поселка Янтарный на Балтийском побережье.

Этот крошечный представитель перепончатокрылых относится к браконидам — паразитоидным осам, чьи личинки развиваются внутри других насекомых.

Из-за своих размеров мушка видна только под микроскопом, но ее значение для науки велико: находка помогает глубже изучить эволюцию паразитических видов, пишет "Родина".