Ученые в России нашли насекомого в янтаре возрастом свыше 33 млн лет
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Российские ученые обнаружили в балтийском янтаре неизвестное ранее насекомое — Prochremylus museumoceanus. Его название дано в честь Музея Мирового океана, где и нашли уникальный образец.
Открытие сделали биологи Сергей Белокобыльский из Института зоологии РАН и Андраник Манукян из Калининградского музея янтаря. Возраст найденного экземпляра составляет 33,9–37,2 миллиона лет. Янтарь с насекомым добыли в карьере поселка Янтарный на Балтийском побережье.
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