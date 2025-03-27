Ученые в РФ предложили повышать з/п чиновникам за рост качества жизни населения

В России предложили выдавать премии региональным чиновникам только при наличии реальных достижений в развитии вверенных им территорий. С такой идеей выступили доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба. В интервью Ура.ру они пояснили, что эффективность работы госслужащих будет оценивать нейросеть.

Авторы инициативы предлагают использовать набор из 50 социально-экономических показателей. На их основе будет формироваться специальный индекс, позволяющий объективно определить, положена ли премия чиновнику и в каком размере.

Все сведения о социально-экономической ситуации в регионе загрузят в систему на базе искусственного интеллекта. Такой подход, по мнению специалистов, исключает влияние человеческого фактора. После анализа результатов будет принято решение о распределении премиальных между различными ведомствами и отдельными работниками.

Если же показатели региона не растут, а результат работы отсутствует, чиновникам выплатят только фиксированный оклад. Учёные подчёркивают: эта система гуманнее, чем, например, в Сингапуре, где при плохих результатах урезают даже основную зарплату.