Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые в РФ предложили повышать з/п чиновникам за рост качества жизни населения

Авторы инициативы предлагают использовать набор...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

В России предложили выдавать премии региональным чиновникам только при наличии реальных достижений в развитии вверенных им территорий. С такой идеей выступили доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба. В интервью Ура.ру они пояснили, что эффективность работы госслужащих будет оценивать нейросеть.

Авторы инициативы предлагают использовать набор из 50 социально-экономических показателей. На их основе будет формироваться специальный индекс, позволяющий объективно определить, положена ли премия чиновнику и в каком размере.

Все сведения о социально-экономической ситуации в регионе загрузят в систему на базе искусственного интеллекта. Такой подход, по мнению специалистов, исключает влияние человеческого фактора. После анализа результатов будет принято решение о распределении премиальных между различными ведомствами и отдельными работниками.

Если же показатели региона не растут, а результат работы отсутствует, чиновникам выплатят только фиксированный оклад. Учёные подчёркивают: эта система гуманнее, чем, например, в Сингапуре, где при плохих результатах урезают даже основную зарплату.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

дератизация от мышей

Не у нас

18 часов назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

2 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

поменять радиаторы отопления в квартире цены в Санкт-Петербурге

Не у нас

17 часов назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Не у нас

день назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Не у нас

22 часа назад

Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Новости Казани

день назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа
Новости Казани
18 часов назад

В Казани 9 Мая запустят салют

Помимо фейерверка, в городе пройдет онлайн-акци...

Не у нас

22 минуты назад

Ученые в РФ предложили повышать з/п чиновникам за рост качества жизни населения

Интересное в Казани

22 часа назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

Не у нас

32 минуты назад

18-летняя Камила Валиева похудела и сменила прическу после новостей о романе

Не у нас

15 часов назад

Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников
Татарстанцы увидят солнечное затмение
Новости Татарстана
16 часов назад

Татарстанцы увидят солнечное затмение

Новости Татарстана

16 часов назад

Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

Новости Казани

16 часов назад

В Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок

Не у нас

17 часов назад

Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека
На чем бизнес теряет деньги и как это предотвра...
Интересное в Казани
6 дней назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани