Ученые в панике: уровень Мирового океана поднялся быстрее, чем ожидалось

Специалисты NASA сообщили, что в 2024 году уровень Мирового океана поднялся быстрее, чем ожидалось. Основной причиной этого стало усиленное таяние ледников, приводящее к увеличению притока воды с суши, пишет naked-science.ru.

Согласно данным агентства, уровень океана вырос на 0,59 см, тогда как прогнозируемый показатель составлял 0,43 см. Исследователи также отмечают, что темпы роста продолжают ускоряться. За последние 30 лет среднегодовое повышение уровня воды увеличилось в два раза.

Эти данные подтверждают тревожную тенденцию, свидетельствующую о последствиях изменения климата, сообщает Sputnik Армения.