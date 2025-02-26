Ученые узнали причины веры людей в привидения

Специалисты из Манчестерского и Ливерпульского университетов выяснили, что вера в привидения и другие паранормальные явления напрямую связана с уровнем стресса. По словам профессора Нила Дагналла, который руководил исследованием, люди, испытывающие нехватку контроля над своей жизнью, чаще склонны верить в сверхъестественное.

Анализ ответов 3 084 участников показал, что сторонники традиционных паранормальных убеждений чаще сталкиваются с высоким стрессом и сложностями в преодолении трудностей. В то же время приверженцы философии «новой эры» (например, астрологии или энергетического исцеления), основанной на принципах личной ответственности, не демонстрируют такой зависимости.

Исследователи пришли к выводу, что вера в необъяснимое формируется не из-за уровня интеллекта или психологических особенностей, а из-за субъективного восприятия реальности и стремления дать объяснение непонятным событиям, пишет UfacityNews.ru.