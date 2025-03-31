Ученые узнали истинную глубину подземного живого мира
pixabay.com
Океанологи обнаружили жизнь микроорганизмов на больших глубинах океана, исследуя неизведанные участки.
Исследования показали, что микроорганизмы могут существовать на глубине до 491 метра под океанским дном и на 4375 метров ниже уровня земли. Образцы были собраны из 50 различных точек по всему миру.
Ученые изучали подводные пещеры, глубоководные источники, а также шахты и скважины. Оказалось, что микробная жизнь в подземных экосистемах гораздо более разнообразна, чем считалось раньше.
Особое внимание ученых привлекли археи — одноклеточные организмы, напоминающие бактерии, которые могут выживать в экстремальных условиях. Их способность питаться неорганическими веществами и существовать без солнечного света позволяет им поддерживать жизнеспособность в сложных средах.
Есть большая вероятность, что подобные организмы могут существовать и на других планетах, но это предстоит выяснить в будущем, сообщает МедиаПоток со ссылкой на hi-tech.mail.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец