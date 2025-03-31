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Ученые узнали истинную глубину подземного живого мира

Океанологи обнаружили жизнь микроорганизмов на ...

pixabay.com

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Океанологи обнаружили жизнь микроорганизмов на больших глубинах океана, исследуя неизведанные участки.

Исследования показали, что микроорганизмы могут существовать на глубине до 491 метра под океанским дном и на 4375 метров ниже уровня земли. Образцы были собраны из 50 различных точек по всему миру.

Ученые изучали подводные пещеры, глубоководные источники, а также шахты и скважины. Оказалось, что микробная жизнь в подземных экосистемах гораздо более разнообразна, чем считалось раньше.

Особое внимание ученых привлекли археи — одноклеточные организмы, напоминающие бактерии, которые могут выживать в экстремальных условиях. Их способность питаться неорганическими веществами и существовать без солнечного света позволяет им поддерживать жизнеспособность в сложных средах.

Есть большая вероятность, что подобные организмы могут существовать и на других планетах, но это предстоит выяснить в будущем, сообщает МедиаПоток со ссылкой на hi-tech.mail.

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