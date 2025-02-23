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Ученые установили, какие организмы могут выжить про ядерном взрыве

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Учёные исследуют влияние ядерных взрывов на живые организмы и приходят к неожиданным выводам: несмотря на разрушительную силу радиации, некоторые формы жизни способны не только выжить, но и участвовать в восстановлении экосистем.

**Растения и грибы**
- Семена растений, благодаря плотной оболочке, могут выдерживать радиационное воздействие.
- **Фиторемедиаторы** (подсолнечник, клевер, горчица) помогают очищать почву от радиации.
- **Микоризные грибы** способствуют восстановлению почвенных экосистем.

**Овощи и бобовые**

- Корнеплоды (картофель, морковь, свёкла) и бобовые (фасоль, горох, чечевица) имеют шансы на выживание, поскольку находятся под землёй.

**Живые организмы**
- Насекомые, такие как тараканы и плодовые мушки, обладают высокой устойчивостью к радиации.
- **Бактерия Deinococcus radiodurans** способна восстанавливать ДНК после облучения.
- Морские обитатели, живущие на больших глубинах, защищены от прямого воздействия радиации.

Однако радиация может вызвать генетические мутации, что повлияет на дальнейшее развитие этих организмов. Учёные продолжают изучать долгосрочные последствия ядерных катастроф для экосистем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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