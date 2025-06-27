Ученые удалось клонировать редкий медонос во Владивостоке

Ученые Ботанического сада-института провели уникальное исследование.

Остролодочник волосистый — ценное растение, которое используется как медонос, декоративное и лекарственное средство. Во Владивостоке ученые Ботанического сада-института впервые применили метод микроклонального размножения для редкого вида этого растения из семейства бобовых. Это исследование поможет сохранить вид, который внесен в Красные книги нескольких регионов России.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, остролодочник волосистый имеет хорошие перспективы как медонос, но его численность в природе продолжает сокращаться, и он не восстанавливается самостоятельно. Исследование стало первым в России, где был успешно завершен полный цикл лабораторного культивирования этого вида.

Для начала специалисты получили семена, провели их обработку для разрушения оболочки (скарификация), стерилизовали и поместили на специальные питательные среды для проращивания.

Ученые ежедневно следили за ростом проростков, фиксировали время появления всходов, а также ежемесячно пересаживали растения на среды с различными регуляторами роста и подсчитывали количество новых побегов.

По словам инженера Марии Никифоровой, проростки начали появляться на десятые сутки, а показатель всхожести составил 41,6%, что значительно выше, чем в предыдущих исследованиях этого вида. Однако на следующих этапах возникли проблемы: ежемесячно погибало около 40% растений, что требовало корректировки условий культивирования. Через год ученым удалось достичь стабильного прироста побегов и начать корнеобразование, что стало важным признаком успешной адаптации растений.

Источник: dv.kp.ru