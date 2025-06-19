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· 16+ · Анастасия Котенкова

Ученые создали жидкий уголь для химической промышленности

Группа исследователей из разных стран разработа...

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Группа исследователей из разных стран разработала инновационный метод, который позволяет преобразовать уголь в полициклические углеводороды и смолы. Это открытие может значительно повлиять на химическую промышленность.

Вместо традиционного сжигания уголь растворяется в специализированных растворителях, создавая высокотехнологичные материалы с множеством вариантов применения. Почти 97,5% исходного сырья может быть преобразовано в ценные продукты.

Современная нефтепереработка сталкивается с трудностью извлечения сернистой нефти, что делает обработку все более дорогой и трудоемкой. Уголь, который раньше использовался главным образом для производства энергии, теперь рассматривается как возможная альтернатива нефти. В процессе его переработки получается жидкий продукт с высокими концентрациями полиароматических углеводородов, а отходов остается всего 8%, что делает технологию почти безотходной.

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