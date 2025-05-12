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Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на 20% за счёт замедления старения

Препарат XYZ увеличил продолжительность жизни ж...

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Исследователи представили экспериментальный препарат XYZ, который увеличил продолжительность жизни лабораторных животных на 20%. Результаты испытаний опубликованы на портале Discover24.

Препарат замедляет ключевые механизмы старения — подавляет воспалительные процессы, снижает окислительный стресс и защищает ДНК от повреждений. У подопытных животных — мышей и кроликов — зафиксировано улучшение общего состояния, а также укрепление сердечно-сосудистой и нервной систем.

Разработчики подчеркивают: XYZ не маскирует признаки старения, а воздействует на его первопричины. Это делает его потенциально революционным в лечении возрастных патологий.

Клинические испытания на людях начнутся в 2026 году и займут несколько лет. Если их результаты окажутся успешными, препарат может стать прорывом в борьбе за активное долголетие.

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