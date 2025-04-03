Ученые создали новые иммунные клетки для борьбы с раковыми опухолями
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Учёные из Университета Южной Калифорнии создали уникальные иммунные клетки, способные активироваться ультразвуком и эффективно уничтожать раковые опухоли в течение нескольких дней подряд. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Основа метода — технология CAR-T, при которой у пациента извлекают Т-лимфоциты, подвергают их генной модификации и возвращают обратно в организм, усилив способность клеток распознавать и атаковать опухоли.
Как пояснили исследователи, обычно такие клетки сохраняют активность только на протяжении 24 часов. Чтобы продлить срок их действия, специалисты изменили структуру Т-клеток и добавили механизм активации с помощью ультразвуковых сигналов продолжительностью около 10 минут. Это позволило иммунным клеткам работать в течение минимум пяти суток.
Новая разработка получила название EchoBack-CAR. Учёные подчеркнули, что помимо эффективности, технология отличается и повышенной безопасностью. По их словам, при контакте с опухолью клетки начинают активно вырабатывать вещества, уничтожающие раковые клетки. Однако после выхода из поражённой зоны эти молекулы постепенно распадаются, не причиняя вреда здоровым тканям, пишет Газета.ру.
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