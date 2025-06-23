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Ученые создали генетический тест для оценки эффективности химиотерапии

Создан генетический тест для оценки эффективнос...

oncology-spb.ru

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Создан генетический тест для оценки эффективности химиотерапии. Это поможет пациентам избежать ненужных побочных эффектов от химиотерапии, которая не помогает в их случае, сообщил руководитель научной группы Джефф Макинтайр из Испанского Национального центра изучения онкологии (CNIO).

Европейские ученые выяснили, что эффективность химиотерапии можно точно оценить, исследуя стабильность хромосом в опухолевых клетках пациента. Для этого были выявлены биомаркеры, которые позволяют заранее предсказать, как будет действовать лечение. Это особенно важно, так как химиотерапия эффективна не для всех пациентов — в 20-50% случаев она не дает нужного эффекта.

Исследования показали, что опухолевые клетки с нестабильными или слишком стабильными хромосомами хуже поддаются лечению. Мутации в этих клетках накапливаются быстрее или медленнее, что влияет на эффективность химиотерапевтических препаратов.

Ученые разработали генетический тест, который может точно определить, как опухоли будут реагировать на лечение, основываясь на анализе тканей или ДНК из биологических жидкостей пациентов. Этот метод будет проверяться в госпиталях Мадрида.

Источник: ТАСС

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