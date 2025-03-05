Ученые сообщили о смещении полюсов Земли и его последствиях

Геологи обсудили реальные угрозы, связанные с изменением полюсов Земли, что становится всё более актуальной темой в научных кругах. Географические полюса и ось вращения планеты могут изменять своё положение относительно земной коры, и эти процессы могут происходить достаточно быстро.

Основными факторами, способствующими таким изменениям, являются движение литосферных плит, колебания магнитного поля Земли, падение астероидов или комет, а также климатические и тектонические изменения.

Последствия этих процессов могут быть крайне серьёзными, включая значительные климатические изменения, которые могут привести к землетрясениям, цунами и наводнениям. Помимо разрушений инфраструктуры, существует угроза человеческих жертв.

Изменения в магнитном поле Земли могут также повысить уровень солнечного и космического излучения, воздействующего на планету.

Учёные продолжают исследования в этой области, чтобы более точно понять возможные последствия этих процессов.