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Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

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Научно-исследовательское судно Okeanos Explorer зафиксировало уникальную находку у берегов Аляски на рекордной глубине 3300 метров. Загадочный объект, светящийся золотистым оттенком, привлек внимание ученых своими необычными характеристиками.

Объект диаметром чуть больше 10 сантиметров был найден с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Гладкая поверхность шара с отверстием в центре и его расположение среди колонии морских губок породили множество вопросов в научном сообществе.

Существует две основные гипотезы о природе находки. Некоторые биологи считают, что это может быть яйцо неизвестного глубоководного существа. Другая версия предполагает, что шар представляет собой новый вид морских губок, ранее не обнаруженных на таких глубинах.

Для точного определения происхождения находки потребуется проведение детального ДНК-анализа. Исследователи отмечают, что подобные открытия напоминают, насколько мало мы знаем о глубинах Мирового океана и его обитателях.

Научное сообщество с нетерпением ждет результатов дальнейших исследований, которые могут открыть новые горизонты в области морской биологии.

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