Учёные смогли разгадать парадокс путешествий во времени

Ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что путешествия во времени теоретически возможны без создания парадоксов.

По их мнению, такие перемещения могут быть совместимы с детерминизмом, где путешественник не в силах изменить уже предопределенные события. При попытке вмешательства в прошлое, история находит альтернативный путь, чтобы сохранить неизменным конечный результат.

Исследователи отмечают, что «парадокс дедушки» — не единственная преграда для путешествий во времени. В настоящее время человечество не располагает необходимыми технологиями для их осуществления.

Физик Барак Шошани из Канадского института теоретической физики в Ватерлоо выдвинул гипотезу, согласно которой путешествия во времени возможны при попадании в альтернативные временные линии. Свою теорию он представил в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Космолог Игорь Новиков разработал принцип самосогласованности, который подтверждает возможность путешествий в прошлое, но без изменения его событий.

В рамках квантовой механики также рассматривается гипотеза существования параллельных миров. Исследования в этой области продолжаются, и ученые ищут способы интегрировать различные теоретические подходы, пишет Кулик.