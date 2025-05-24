Ученые: шестое массовое вымирание уже идет на Земле по вине человека

Наша планета пережила пять масштабных волн вымирания, и сегодня эксперты отмечают начало шестой, которая отличается по своей природе. Это уже не природные катаклизмы, а последствия человеческой деятельности.

Средняя температура Земли выросла на 1,1°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Если глобальное потепление превысит 1,5°C, это приведёт к необратимым изменениям в экосистемах. При росте температуры до 3,6°C жизнь на планете станет практически невозможной.

Основной причиной экологического кризиса называют массовую вырубку лесов, загрязнение атмосферы и водоёмов, а также расширение городов, что ведёт к уничтожению природных территорий.

В Бразилии из-за климатических изменений и утраты среды обитания под угрозой исчезновения оказались более десяти тысяч видов животных и растений. Глобальная эпидемия амфибий, вызванная грибком Batrachochitrium dendrobatidis, уничтожила сотни видов и нарушила пищевые цепочки.

Учёные подчёркивают, что нынешняя волна вымирания уникальна тем, что её вызывает человек, а не природные катастрофы, отмечается в публикации GLAVNY.TV.