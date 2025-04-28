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Ученые развеяли миф: даже быстро поднятая с пола еда покрыта микробами

Популярное убеждение о том, что еду можно безоп...

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Популярное убеждение о том, что еду можно безопасно съесть, если быстро поднять её с пола, оказалось ложным. Об этом заявили учёные, опираясь на результаты исследований профессора Пола Доусона, впервые проведённых в 2007 году.

В ходе экспериментов Доусон оставлял хлеб и варёную колбасу на разных типах покрытий — деревянном полу, плитке и ковре. Оказалось, что более 99% бактерий попадают на поверхность пищи в первые пять секунд контакта с полом.

Интересный факт: на еде, упавшей на ковер, оказалось меньше микробов по сравнению с деревянным или плиточным покрытием. Тем не менее, профессор подчеркнул, что абсолютно чистыми такие продукты назвать нельзя.

По словам учёного, невозможно заранее предсказать, какие именно бактерии окажутся на пище, а значит, риск для здоровья сохраняется в любом случае. Лучше всего отказаться от идеи съесть еду, поднятую с пола, чтобы избежать возможных инфекций.

Исследование призвано разрушить опасные бытовые мифы и напомнить о важности соблюдения гигиены.

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