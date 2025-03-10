Ученые разработали способ выявления риска деменции

Шотландские учёные разработали новый метод ранней диагностики деменции, основанный на анализе снимков сетчатки глаза. Исследовательская группа NeurEYE, объединяющая специалистов Эдинбургского университета и Университета Глазго Каледониан, создала крупнейшую базу данных из миллиона изображений и с помощью искусственного интеллекта разработала алгоритм для выявления ранних признаков болезни.

Поскольку сетчатка связана с центральной нервной системой, её изменения могут указывать на проблемы с мозговым кровообращением ещё до появления симптомов деменции. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение, замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Проект NeurEYE финансируется глобальной инициативой NEURii, в которую входят Eisai, Gates Ventures и другие партнёры. Первый прототип технологии представят уже в этом году, а к 2026 году её планируют внедрить в оптические клиники Великобритании.

Профессор Балджан Диллон отметил, что сетчатка содержит больше информации о состоянии мозга, чем предполагалось ранее, а новый метод может революционизировать диагностику деменции и других нейродегенеративных заболеваний.