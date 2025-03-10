Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые разработали способ выявления риска деменции

Ранняя диагностика позволит своевременно начать...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Шотландские учёные разработали новый метод ранней диагностики деменции, основанный на анализе снимков сетчатки глаза. Исследовательская группа NeurEYE, объединяющая специалистов Эдинбургского университета и Университета Глазго Каледониан, создала крупнейшую базу данных из миллиона изображений и с помощью искусственного интеллекта разработала алгоритм для выявления ранних признаков болезни.

Поскольку сетчатка связана с центральной нервной системой, её изменения могут указывать на проблемы с мозговым кровообращением ещё до появления симптомов деменции. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение, замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Проект NeurEYE финансируется глобальной инициативой NEURii, в которую входят Eisai, Gates Ventures и другие партнёры. Первый прототип технологии представят уже в этом году, а к 2026 году её планируют внедрить в оптические клиники Великобритании.

Профессор Балджан Диллон отметил, что сетчатка содержит больше информации о состоянии мозга, чем предполагалось ранее, а новый метод может революционизировать диагностику деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

48 минут назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

Лонгриды

12 часов назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

как какают насекомые

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Интересное в Казани

2 дня назад

Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстрых и вкусных ужинах для казанцев

репетиторы подготовка к школе в Челябинске

Не у нас

день назад

9 и 10 марта жителей Татарстана ждут сильнейшие магнитные бури

Не у нас

день назад

Осторожно! Новая мошенническая схема связанная с удаленной работой

Новости Казани

день назад

Угнал машину друга и врезался в такси: подробности ДТП в Казани

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Не у нас

13 минут назад

Ученые разработали способ выявления риска деменции

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов

Новости Казани

43 минуты назад

В Казани полицейские ищут подростков после нападения на мужчину с сыном

Не у нас

час назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото
Казань встала в 8-балльных пробках
Новости Казани
2 дня назад

Казань встала в 8-балльных пробках

Не у нас

9 часов назад

В США численность бабочек сокращается с пугающей скоростью

Не у нас

9 часов назад

Мужчины хотят получать на 37 тысяч больше женщин

Новости Казани

14 часов назад

Что будет со старым зданием театра имени Галиаскара Камала?
Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани