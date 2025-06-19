Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Учёные разрабатывают виртуальную модель для безопасности скважин

Виртуальная модель нефтяной скважины помогает с...

Подписаться на Дзен.канал

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) создали виртуальную модель нефтяной скважины, которая позволяет прогнозировать изменения напряжений в пласте после кислотной обработки. Это новшество поможет более точно оценить последствия кислотных процедур, определить риски потери прочности горных пород и предотвратить аварийные остановки, что, в свою очередь, повысит эффективность добычи нефти.

Нефтяная отрасль остаётся важным источником дохода для российского бюджета, составляя около 30% его общего объёма в 2024 году. Простой в добыче нефти может привести к серьёзным экономическим потерям и негативно сказаться на социальной сфере. Одной из основных причин остановок добычи является кислотная обработка скважин, используемая для увеличения притока нефти, но она снижает прочность горных пород и повышает риск их обрушения.

Виртуальная модель, разработанная учёными, позволяет заранее рассчитать последствия кислотного воздействия на пласт и оценить вероятность ослабления прочности горных пород. Это даёт возможность скорректировать технологию обработки и минимизировать риски. В результате должна увеличиться добыча нефти и снизиться количество аварийных ситуаций.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Mining Institute. Работа была выполнена в рамках Государственного задания «Исследование свойств нефтегазовых пластовых систем при физическом, геомеханическом и физико-химическом воздействии на трудноизвлекаемые запасы углеводородов для повышения эффективности их освоения».

Источник: naked-science.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

час назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

средство от плесени на кафеле в ванной

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

установка дверного доводчика в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

12 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Новости Татарстана
52 минуты назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

27 минут назад

Археологи нашли древнее этрусское захоронение младенца с признаками снятия плоти

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Не у нас

37 минут назад

Учёные разрабатывают виртуальную модель для безопасности скважин

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане выдали путевки на санаторно-курортное лечение 5280 жителям
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
57 минут назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Не у нас

47 минут назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Новости Казани

час назад

Глава следкома Татарстана рассказал о долгах Равиля Зиганшина

Новости Татарстана

2 часа назад

Названа стоимость ремонта новостроек и вторичного жилья в Татарстане
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю