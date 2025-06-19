Учёные разрабатывают виртуальную модель для безопасности скважин

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) создали виртуальную модель нефтяной скважины, которая позволяет прогнозировать изменения напряжений в пласте после кислотной обработки. Это новшество поможет более точно оценить последствия кислотных процедур, определить риски потери прочности горных пород и предотвратить аварийные остановки, что, в свою очередь, повысит эффективность добычи нефти.

Нефтяная отрасль остаётся важным источником дохода для российского бюджета, составляя около 30% его общего объёма в 2024 году. Простой в добыче нефти может привести к серьёзным экономическим потерям и негативно сказаться на социальной сфере. Одной из основных причин остановок добычи является кислотная обработка скважин, используемая для увеличения притока нефти, но она снижает прочность горных пород и повышает риск их обрушения.

Виртуальная модель, разработанная учёными, позволяет заранее рассчитать последствия кислотного воздействия на пласт и оценить вероятность ослабления прочности горных пород. Это даёт возможность скорректировать технологию обработки и минимизировать риски. В результате должна увеличиться добыча нефти и снизиться количество аварийных ситуаций.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Mining Institute. Работа была выполнена в рамках Государственного задания «Исследование свойств нефтегазовых пластовых систем при физическом, геомеханическом и физико-химическом воздействии на трудноизвлекаемые запасы углеводородов для повышения эффективности их освоения».

Источник: naked-science.ru