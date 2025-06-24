Учёные разрабатывают светящиеся наночастицы для ранней диагностики рака

Учёные из Гонконгского политехнического университета представили новую методику для ранней диагностики рака с использованием светящихся наночастиц. Эти квантовые точки начинают светиться при взаимодействии с белками, которые присутствуют в раковых опухолях. Система включает в себя диагностический чип, на который помещается образец слюны. Наночастицы на чипе связываются с маркерами заболеваний, например, СЕА, а затем с помощью смартфона измеряется интенсивность свечения. Этот метод позволяет достичь точности до 0,021 нанограмма на миллилитр, что значительно превосходит традиционные диагностические технологии.

Одним из главных преимуществ разработки является её неинвазивность, так как для анализа не требуется проведения инъекций. Технология подходит для диагностики как взрослых, так и детей и отличается высокой мобильностью. Потенциально она может быть использована для обнаружения других серьёзных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В настоящее время проводятся испытания системы с искусственной слюной, однако исследователи отмечают, что в реальных условиях на точность диагностики могут влиять различные факторы, включая ферменты и бактерии в ротовой полости. Разработка имеет значительный потенциал для использования в медицинской практике, включая домашний мониторинг здоровья и массовое скрининговое обследование населения.

Источник: IANED