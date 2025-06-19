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Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Группа ученых из Швейцарской высшей технической...

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Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) под руководством профессора Мотохико Мураками представила объяснение аномальному увеличению скорости сейсмических волн в самом глубоком слое мантии Земли, известном как слой D", расположенный на глубине около 2700 километров.

Ранее было установлено, что перовскит, основной минерал мантии, под воздействием экстремальных условий превращается в более стабильную форму — постперовскит. Однако эта трансформация не могла объяснить изменения в скорости распространения сейсмических волн.

Новое исследование показало, что ключевым фактором является ориентация кристаллической структуры постперовскита. Когда кристаллы выстраиваются определённым образом, скорость сейсмических волн возрастает. В лабораторных условиях ученые смоделировали условия слоя D", синтезировав аналогичный минерал и подвергнув его высокому давлению и температуре. Измерения подтвердили, что выравнивание кристаллов способствует ускорению волн.

Эксперименты также выявили наличие медленной конвекции в мантии, которая способствует выравниванию кристаллов. Это открытие объясняет аномалии в распространении сейсмических волн и улучшает понимание процессов в недрах Земли, таких как тектонические движения и формирование магнитного поля.

Источник: new-science.ru

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