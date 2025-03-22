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Ученые разгадали причину странных звуков из Марианской впадины

Ученые разгадали источник загадочных звуков, до...

Фотограф: Tommy Pierucki: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/29275740/

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Ученые разгадали источник загадочных звуков, доносящихся из глубин Марианской впадины. Первоначально эти звуки напоминали шум космических кораблей, но оказалось, что их источником являются крики китов Брайда, использующих звуки для ориентации и общения.

Звуки были впервые зафиксированы в 2014 году в ходе акустического исследования Марианской впадины — самой глубокой точки Земли в Тихом океане, глубина которой достигает 10 935 метров. По словам исследователей, звук имеет низкий, ворчливый характер, схожий с металлическим звоном. Для более точного анализа ученые использовали искусственный интеллект, который позволил обработать более 200 тысяч часов аудиозаписей.

Сопоставив звуки с миграционными путями китов Брайда, специалисты пришли к выводу, что эти звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана и исходят от определенной популяции этих китов. Причины такого необычного звучания пока остаются неизвестными, и ученые планируют продолжить исследования для получения более точной информации.

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