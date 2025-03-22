Ученые разгадали причину странных звуков из Марианской впадины

Ученые разгадали источник загадочных звуков, доносящихся из глубин Марианской впадины. Первоначально эти звуки напоминали шум космических кораблей, но оказалось, что их источником являются крики китов Брайда, использующих звуки для ориентации и общения.

Звуки были впервые зафиксированы в 2014 году в ходе акустического исследования Марианской впадины — самой глубокой точки Земли в Тихом океане, глубина которой достигает 10 935 метров. По словам исследователей, звук имеет низкий, ворчливый характер, схожий с металлическим звоном. Для более точного анализа ученые использовали искусственный интеллект, который позволил обработать более 200 тысяч часов аудиозаписей.

Сопоставив звуки с миграционными путями китов Брайда, специалисты пришли к выводу, что эти звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана и исходят от определенной популяции этих китов. Причины такого необычного звучания пока остаются неизвестными, и ученые планируют продолжить исследования для получения более точной информации.