Ученые рассмотрели гипотезу о том, что идет вслед за смертью

Вопрос о том, что происходит после смерти, остается одной из самых больших загадок для научного сообщества. Одни ученые считают, что физическая смерть — это окончание существования, а другие полагают, что смерть может быть переходом к новой форме жизни.

По мнению исследователей, жизнь не прекращается с моментом смерти, а продолжается в неизвестной науке форме. Этот взгляд во многом напоминает религиозное представление о бессмертной душе, хотя и имеет свои отличия.

Предполагается, что душа — это вечная и идеальная субстанция, лишенная ошибок прошлого. Однако научных доказательств, подтверждающих эту теорию, пока не существует.