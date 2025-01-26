Ученые рассмотрели гипотезу о том, что идет вслед за смертью
Вопрос о том, что происходит после смерти, остается одной из самых больших загадок для научного сообщества. Одни ученые считают, что физическая смерть — это окончание существования, а другие полагают, что смерть может быть переходом к новой форме жизни.
По мнению исследователей, жизнь не прекращается с моментом смерти, а продолжается в неизвестной науке форме. Этот взгляд во многом напоминает религиозное представление о бессмертной душе, хотя и имеет свои отличия.
Предполагается, что душа — это вечная и идеальная субстанция, лишенная ошибок прошлого. Однако научных доказательств, подтверждающих эту теорию, пока не существует.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец