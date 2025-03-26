Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников

Вирусологи предупреждают: таяние ледников может представлять серьезную опасность для человечества. В слоях вечной мерзлоты на протяжении тысяч лет сохранялись древние патогены.

С началом активного таяния льда эти микроорганизмы выходят из состояния покоя. Их пробуждение может спровоцировать появление новых, неизвестных болезней.

Некоторые из подобных вирусов могут оказаться смертельно опасными. Есть риск, что часть из них сможет передаваться людям, а другие — начнут поражать животных.

Эксперты предполагают, что среди этих патогенов могут быть и видоизменённые формы уже знакомых инфекций, таких как сибирская язва, энцефалит или бешенство. Вместе с талыми водами опасные микробы попадают в природу и приближаются к человеку.

Ученые не исключают, что медицина может оказаться неготовой к борьбе с древними вирусами, с которыми современное человечество ещё не сталкивалось, пишет МедиаПоток со ссылкой на «Новые Известия».