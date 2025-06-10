Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются

Подписаться на Дзен.канал

Исследования показали, что леса в перуанской Амазонии не способны восстановиться после прекращения добычи золота. Причиной этому являются не только токсичные металлы, загрязняющие почву, но и кардинальные изменения ландшафта, которые делают землю непригодной для роста деревьев. Новое исследование объясняет, почему стандартные программы по восстановлению лесов в этих районах оказываются безуспешными.

Ключевой проблемой является метод всасывающей добычи золота, активно применяемый старателями. В процессе работы мощные струи воды размывают грунт, создавая смесь песка и глины, которая пропускается через специальные желоба для извлечения золота. В результате смывается плодородный верхний слой почвы, оставляя за собой безжизненные песчаные насыпи и заполненные водой карьеры. Новый ландшафт создает экстремальные условия, которые не позволяют растениям развиваться. Например, песчаные отвалы пропускают воду в сто раз быстрее, чем нетронутая лесная почва, а после дождей высыхают в пять раз быстрее. В солнечные дни температура на их поверхности может подниматься до 60 градусов Цельсия, что делает невозможным выживание саженцев деревьев.

Масштабы разрушений в регионе Мадре-де-Диос, на границе с Бразилией и Боливией, огромны. С 1980 по 2017 год из-за деятельности мелких золотодобытчиков было уничтожено более 95 тысяч гектаров тропического леса. Этот процесс продолжается и угрожает заповедным территориям и землям коренных народов Амазонии.

Специалисты считают, что единственным способом вернуть жизнь на эти территории является вмешательство в рельеф. Они предлагают выравнивать песчаные насыпи и засыпать старые карьеры, чтобы корни деревьев могли добраться до уровня грунтовых вод. Без такого вмешательства естественное восстановление экосистемы Амазонии может занять слишком много времени или не состояться вовсе, сообщает Science XXI.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

клоп вонючка фото

Новости Казани

21 час назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости Казани

17 часов назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

ремонт черновой квартиры стоимость в Москве

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Новости Казани
21 час назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

Не у нас

34 минуты назад

Физики рассказали, что путешествия во времени без изменения истории возможны

Не у нас

час назад

Ученые: Чашка фасоли в день защитит сердце и снизит холестерин

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
20 часов назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

час назад

Ведомости: с 1 июля в РФ вырастут тарифы ЖКХ

Не у нас

час назад

США — угроза экологии Европы: выбросы сланцевого газа в 20 раз выше нормы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане были сбиты БПЛА
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
5 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса