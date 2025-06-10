Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются

Исследования показали, что леса в перуанской Амазонии не способны восстановиться после прекращения добычи золота. Причиной этому являются не только токсичные металлы, загрязняющие почву, но и кардинальные изменения ландшафта, которые делают землю непригодной для роста деревьев. Новое исследование объясняет, почему стандартные программы по восстановлению лесов в этих районах оказываются безуспешными.

Ключевой проблемой является метод всасывающей добычи золота, активно применяемый старателями. В процессе работы мощные струи воды размывают грунт, создавая смесь песка и глины, которая пропускается через специальные желоба для извлечения золота. В результате смывается плодородный верхний слой почвы, оставляя за собой безжизненные песчаные насыпи и заполненные водой карьеры. Новый ландшафт создает экстремальные условия, которые не позволяют растениям развиваться. Например, песчаные отвалы пропускают воду в сто раз быстрее, чем нетронутая лесная почва, а после дождей высыхают в пять раз быстрее. В солнечные дни температура на их поверхности может подниматься до 60 градусов Цельсия, что делает невозможным выживание саженцев деревьев.

Масштабы разрушений в регионе Мадре-де-Диос, на границе с Бразилией и Боливией, огромны. С 1980 по 2017 год из-за деятельности мелких золотодобытчиков было уничтожено более 95 тысяч гектаров тропического леса. Этот процесс продолжается и угрожает заповедным территориям и землям коренных народов Амазонии.

Специалисты считают, что единственным способом вернуть жизнь на эти территории является вмешательство в рельеф. Они предлагают выравнивать песчаные насыпи и засыпать старые карьеры, чтобы корни деревьев могли добраться до уровня грунтовых вод. Без такого вмешательства естественное восстановление экосистемы Амазонии может занять слишком много времени или не состояться вовсе, сообщает Science XXI.