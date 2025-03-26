Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека
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Ученые объяснили, что на самом деле происходит с современным человеком, несмотря на многовековое развитие.
Исследования показали, что эволюция не всегда приводит к совершенствованию, как это может показаться на первый взгляд. Этот процесс действительно помогает приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям и повышать выживаемость. Однако, в ходе адаптации человечество может терять некоторые сложные черты, что делает нас более примитивным видом.
Одним из примеров является миксозои — паразиты, которые живут в тканях рыб. Если раньше они имели более сложную структуру, то с течением времени стали простейшими существами.
Похожий процесс можно наблюдать у животных, которые когда-то видели свет, но, поселившись в пещерах, лишились зрения.
Эти примеры подтверждают, что возможна и регрессивная эволюция, при которой организм теряет функции, ставшие ненужными. Такой процесс можно назвать относительно развитием, однако каждый случай уникален. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на канал «Наука для всех».
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