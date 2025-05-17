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Ученые рассказали, кто останется после нас

На случай, если люди исчезнут с лица планеты, у...

pixabay

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На случай, если люди исчезнут с лица планеты, учёные решили определить, кто может стать новым доминирующим видом. По их мнению, такую роль вполне могут занять осьминоги.

Исследователи объясняют это тем, что осьминоги обладают развитым мозгом и умеют быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. При подходящем климате и окружающей среде они, как считают специалисты, имеют потенциал стать основой для новой разумной цивилизации.

Издание Daily Mail отмечает, что эти морские обитатели способны изменять окраску и форму тела в зависимости от внешней среды, а также демонстрируют высокий интеллект и умение решать сложные задачи.

По оценке учёных, при благоприятном стечении обстоятельств осьминоги могут пройти путь эволюции до уровня разумных существ, способных построить собственное общество после исчезновения людей, пишет МедиаПоток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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