Ученые рассказали, кто останется после нас

На случай, если люди исчезнут с лица планеты, учёные решили определить, кто может стать новым доминирующим видом. По их мнению, такую роль вполне могут занять осьминоги.

Исследователи объясняют это тем, что осьминоги обладают развитым мозгом и умеют быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. При подходящем климате и окружающей среде они, как считают специалисты, имеют потенциал стать основой для новой разумной цивилизации.

Издание Daily Mail отмечает, что эти морские обитатели способны изменять окраску и форму тела в зависимости от внешней среды, а также демонстрируют высокий интеллект и умение решать сложные задачи.

По оценке учёных, при благоприятном стечении обстоятельств осьминоги могут пройти путь эволюции до уровня разумных существ, способных построить собственное общество после исчезновения людей, пишет МедиаПоток.