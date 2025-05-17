Ученые рассказали, кто останется после нас
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На случай, если люди исчезнут с лица планеты, учёные решили определить, кто может стать новым доминирующим видом. По их мнению, такую роль вполне могут занять осьминоги.
Исследователи объясняют это тем, что осьминоги обладают развитым мозгом и умеют быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. При подходящем климате и окружающей среде они, как считают специалисты, имеют потенциал стать основой для новой разумной цивилизации.
Издание Daily Mail отмечает, что эти морские обитатели способны изменять окраску и форму тела в зависимости от внешней среды, а также демонстрируют высокий интеллект и умение решать сложные задачи.
По оценке учёных, при благоприятном стечении обстоятельств осьминоги могут пройти путь эволюции до уровня разумных существ, способных построить собственное общество после исчезновения людей, пишет МедиаПоток.
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