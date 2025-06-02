Ученые рассказали, когда планета останется без воздуха

Жизнь на Земле сегодня возможна благодаря большому количеству кислорода в атмосфере. Однако учёные предупреждают, что примерно через миллиард лет атмосфера станет богата метаном и почти лишится кислорода, подобно состоянию до Великого кислородного события. Это сделает планету непригодной для человека и большинства кислородозависимых организмов, говорится в исследовании 2021 года.

Моделирование показало, что из-за роста солнечной радиации и снижения углекислого газа, который будет разрушаться при повышении температуры, сократится количество фотосинтезирующих растений, что приведёт к резкому падению кислорода. Уровень кислорода упадёт в миллион раз ещё до того, как Солнце испарит океаны, примерно через 2 миллиарда лет, объяснил геофизик Крис Рейнхард.

Открытие важно не только для понимания будущего Земли, но и для поиска жизни на других планетах. Кислород сейчас считается ключевым признаком обитаемости, однако исследование указывает на необходимость учитывать и другие биомаркеры, поскольку кислородная атмосфера временная.

После исчезновения кислорода планета станет средой для анаэробных микроорганизмов с высоким содержанием метана, почти без CO₂ и озонового слоя. Учёные отмечают, что эпоха сложной жизни занимает лишь 20–30% времени существования Земли, пишет Новая Наука.