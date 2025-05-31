Учёные рассказали, какую пищу они никогда не будут есть

Современные магазины предлагают много ультрапереработанных продуктов — удобных и дешёвых, но часто вредных. Четверо ведущих специалистов в области питания и нейробиологии в интервью Die Zeit рассказали, от каких продуктов они отказываются и почему.

Профессор психиатрии Йоханнес Хебебранд считает чипсы примером пищевой манипуляции: они вызывают сильное желание есть больше, но не формируют настоящую зависимость. Проблема, по его словам, в агрессивном маркетинге и доступности таких продуктов.

Нейробиолог Александра ДиФеличеантонио сравнила ультрапереработанные продукты, например конфеты и газировки, с табачной индустрией, создавая компульсивное потребление. Она призвала к государственному регулированию для повышения доступности здоровой пищи.

Профессор пищевой химии Моника Пишетсридер предупредила, что важен не уровень обработки, а баланс ингредиентов. Например, магазинный органический хумус может быть полезнее домашнего бекона с большим количеством соли. Она советует избегать продуктов с лишним сахаром и солью.

Диетолог Аня Бози-Вестфаль выделила проблему продуктов, которые «не нужно жевать»: мягкие булочки с эмульгаторами и рафинированными крахмалами нарушают пищевое поведение и вредят микробиоте. Особенно тревожит их широкая доступность в школах и больницах, пишет издание Территория новостей со ссылкой на topsante.com.