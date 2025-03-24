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Учёные рассказали, как можно обмануть мозг и облегчить боль

Метод может быть полезен при лечении хронически...

pixabay.com

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Немецкие учёные установили, что зрительные иллюзии способны снижать болевые ощущения. Исследование показало: если человек сосредотачивается на резиновой руке вместо своей, боль ощущается слабее. Об этом пишет PAIN Reports.

В эксперименте с 34 участниками настоящую руку прятали, а на её месте устанавливали искусственную, подсвеченную красным. Реальную руку нагревали до болевого порога, а испытуемые оценивали уровень дискомфорта. В условиях иллюзии боль снижалась.

По словам исследователей, мозг начинал воспринимать муляж как часть тела, что уменьшало болевые сигналы. Дополнительно действовал эффект визуальной анальгезии — наблюдение за телом смягчает боль.

Метод может быть полезен при лечении хронических болей и посттравматических расстройств.

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