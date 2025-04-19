Ученые рассказали, как через 250 млн лет появится новый суперконтинент

Будущее нашей планеты кажется предсказуемым: через примерно 250 миллионов лет все текущие континенты сойдутся в один огромный суперконтинент, который получит название Пангея Ультиму.

Этот процесс уже начался, и его можно наблюдать через движение литосферных плит. Например, Африка продолжает двигаться на север, и в будущем она соединится с Европой, в то время как Индийский и Атлантический океаны расширяются, а Тихий океан постепенно сужается.

Учёные подчеркивают, что объединение континентов — это неизбежная часть геологической эволюции Земли. Подобные процессы происходили и в прошлом: Пангея, последний суперконтинент, существовала около 230 миллионов лет назад, а до неё были другие крупные массы суши.

Что ждёт Землю в эпоху нового суперконтинента, остаётся загадкой. Возможно, в центре Пангея Ультиму будут располагаться обширные пустыни, а на его окраинах сохранится более мягкий климат. Также объединение континентов может вызвать мощные землетрясения, вулканические извержения и значительные изменения уровня океана.

Некоторые учёные предполагают, что такая географическая перестройка сделает планету менее подходящей для жизни теплокровных существ. Однако эволюция будет искать пути адаптации, и флора и фауна, вероятно, изменятся, чтобы выжить в этих новых условиях.

Неясным остаётся и будущее человечества. Если люди выживут в изменившемся мире, они, вероятно, претерпят значительные изменения, адаптируясь к новым условиям. Тем не менее, предсказать, какие именно изменения нас ждут через сотни миллионов лет, вряд ли возможно, пишет Кулик.