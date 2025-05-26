Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Пирамиды, возведённые в Древнем Египте, по праву считаются одними из самых удивительных примеров строительного мастерства прошлого. Эти гигантские сооружения, созданные из тяжёлых каменных блоков, до сих пор поражают своим масштабом и точностью исполнения. Каждый элемент конструкции был тщательно выверен, а камни поднимались на значительную высоту и укладывались с невероятной аккуратностью.

Для реализации таких проектов потребовались колоссальные усилия — в строительстве участвовали тысячи людей, задействовавшие самые передовые технологии своего времени. Работы требовали не только физической силы, но и глубоких знаний в областях инженерии, математики и архитектуры. Особенно восхищают размеры и качество исполнения пирамид Хеопса и Хефрена — даже современные специалисты признают их техническое совершенство.

Почему египтяне строили пирамиды?

Назначение этих монументальных строений до сих пор вызывает оживленные споры. Хотя существует множество гипотез, некоторые из них считаются наиболее обоснованными.

Наиболее распространённой является версия, что пирамиды служили гробницами для правителей. Согласно этой теории, внутри находились погребальные камеры, где покоились фараоны — потомки божественного Ра. Такие сооружения символизировали переход к загробной жизни и должны были сохранить память о правителях на века.

Существуют и предположения, что хитроумная система внутренних ходов, заглушек и тяжёлых каменных дверей служила для защиты от грабителей, стремившихся проникнуть внутрь и завладеть сокровищами.

Альтернативные версии: от календаря до обсерватории

Некоторые исследователи предлагают иные взгляды на предназначение пирамид. Так, кандидат физико-математических наук Ольга Длужневская выдвинула теорию, что пирамида Кукулькана в Мексике выполняла функцию древнего календаря. По её словам, каждая из четырёх лестниц имеет по 91 ступени, а вместе с верхней платформой их становится 365 — ровно столько дней в году. Лестничные пролёты делятся на 18 участков, символизирующих месяцы. Кроме того, во время равноденствия игра света и тени создаёт иллюзию гигантской змеи, спускающейся по ступеням.

Также существует мнение, что некоторые пирамиды использовались в качестве обсерваторий. Египтолог Николай Данилов указывал на упоминания в арабских хрониках, где Великая пирамида рассматривается как астрономический инструмент. Долгое время оставалось неясным, как внутри неё могли вестись наблюдения за звёздами — особенно с учётом гладких внешних поверхностей и замкнутой архитектуры.

Ответ на эту загадку предложил британский учёный Ричард Проктор. Он ссылался на труды древнегреческого философа Прокла, где говорилось, что наблюдения начинались, когда строительство достигло уровня Большой галереи. Высота этого коридора превышает восемь метров, и, по словам Проктора, именно эта особенность и позволяла удобно изучать ночное небо.

Таким образом, пирамиды, возможно, не ограничивались лишь ритуальным назначением. Они могли выполнять и научные функции, объединяя в себе духовные, культурные и технические достижения своей эпохи, пишет издание "Хибины".