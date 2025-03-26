Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Специалисты считают, что человечеству предстоит всего несколько лет, чтобы избежать катастрофы.

Планета продолжает изменяться. Одним из наиболее заметных процессов является ускорение ее вращения. Несмотря на медленные изменения в ядре и оси планеты, последствия этих процессов могут быть гораздо более серьезными, чем это кажется. Если изменения будут продолжаться, существует риск самоуничтожения Земли.

Помимо этого, наблюдаются вулканические, сейсмические, гравитационные и тепловые аномалии, которые также способствуют трансформациям на планете, в том числе из-за глобального потепления.

Физики сообщают, что недавно были зафиксированы тревожные аномалии, затрагивающие все слои Земли. Процесс смещения, нестабильность в ядре и ускорение вращения планеты, а также изменение ее оси приводят к новым вызовам.

Если эти аномалии повлияют на магнитное поле Земли или на верхние слои атмосферы, ситуация может стать еще более угрожающей. Это приведет к усилению магматической активности и землетрясений в мантии.

В результате, охлаждающая способность планеты может значительно снизиться, что создаст угрозу для всех форм жизни. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на hi-tech.mail.ru.