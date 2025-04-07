Ученые рассказали, что после смерти человек не чувствует страха и страданий

Тема смерти издавна привлекает внимание человечества, и современные исследования продолжают изучать, как в последние моменты жизни меняется тело и сознание человека.

На этапе приближающейся смерти у людей часто исчезает чувство голода, а граница между сном и явью начинает стираться. Иногда наступает так называемая агония — последняя борьба организма за жизнь перед наступлением клинической смерти. В ряде случаев человека удаётся вернуть к жизни.

Однако наиболее загадочные процессы происходят в сознании. Учёные из Медицинского центра Гроссмана в Нью-Йорке предполагают, что после остановки сердца мозг может сохранять активность ещё в течение нескольких секунд — этого времени достаточно, чтобы человек уловил происходящее вокруг.

Исследования Каролинского института в Швеции показали, что в течение трёх минут после смерти мозговая активность продолжается. В это время могут возникать околосмертные переживания, сопровождающиеся всплесками воспоминаний и мысленным переосмыслением жизни.

Также специалисты из Университета Джона Хопкинса обнаружили, что в предсмертные мгновения организм выбрасывает в кровь большое количество серотонина и дофамина — гормонов, вызывающих чувство покоя и внутреннего умиротворения, пишет Кулик.